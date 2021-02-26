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"Всё плывёт перед глазами": Оспаривающей увольнение "красе Росгвардии" стало плохо в суде — видео

Скорую помощь девушке пришлось вызывать прямо на заседании.

26 февраля 2021, 08:49

Уволенной "красе Росгвардии" стало плохо на суде в Екатеринбурге. Видео © Ura.ru

Прапорщику полиции 34-летней Анне Храмцовой, которую уволили из Росгвардии за сториз в "Инстаграме", стало плохо на заседании суда. Врачей скорой помощи вызвали прямо в здание Ленинского районного суда в Екатеринбурге. Об этом пишет Ura.ru.

В ходе слушаний Храмцова заявила, что плохо себя чувствует. "Всё плывёт перед глазами, слабость в ногах, судью плохо слышу. Ещё я сюда пешком дошла", — сказала она. На вопрос судьи, долго ли Анна добиралась от дома до здания суда, девушка ответила, что шла три дня и три ночи.

Уволенная из-за видео в Instagram "краса Росгвардии" через суд потребовала миллион рублей у бывшего начальства

Уволенная из-за видео в Instagram "краса Росгвардии" через суд потребовала миллион рублей у бывшего начальства

На данный момент известно, что медики прибыли в здание. Суд приостановил заседание и объявил перерыв. Врачи хотели госпитализировать Храмцову, но та отказалась.

Как ранее сообщал Лайф, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее прапорщик полиции решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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