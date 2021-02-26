Дом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, не был газифицирован

Дом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв. Видео LIFE

Дом в Нижнем Новгороде, где утром в пристройке произошёл взрыв, не был газифицирован, об этом Лайфу рассказали в газовой компании.

"По данному адресу дом не газифицирован, он оборудован электроплитами. Мы пока не располагаем информацией, что могло послужить причиной взрыва. Этот дом не входит в нашу сферу обслуживания. Прилегающие трубы под землёй не могли взорваться. Сам участок не газифицирован, поэтому мы к нему отношения не имеем", — рассказала Лайфу начальник службы внутридомового газового оборудования ПАО "Газпром газораспределение автозаводское производственное управление" Елена Елькина.

В МЧС нам также подтвердили, что газа в доме нет, а причина взрыва станет известна в ходе расследования.

Напомним, утром 26 февраля взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. Предварительной причиной называли взрыв газа. Как минимум два человека остаются под завалами. Двоих также осмотрели медики: у мужчины, которого вывели из здания неподалёку, резаные раны от осколков, ещё у одной жительницы дома подскочило давление.

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