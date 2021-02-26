Под завалами после взрыва у метро в Нижнем Новгороде находятся две женщины
Помимо них известно о двух пострадавших.
Как минимум два человека остаются под завалами рухнувшего после взрыва здания на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По информации Лайфа от источника в оперативных службах, это женщины, одна из них подаёт признаки жизни и отзывается спасателям.
Лайф также сообщал о двух пострадавших. У мужчины, которого вывели из здания неподалёку, резаные раны тела (из-за осколков), но его жизни ничего не угрожает. Ещё одна женщина — жительница дома, под окнами которого всё произошло. У неё подскочило давление, но медики уже оказали ей помощь.
Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются.
Выбор редакции
У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео
В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством
Начальника цеха фабрики в Норильске отправили под домашний арест
Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Свыше 260 тысяч москвичей проголосовали по выбору памятника для Лубянской площади в первые сутки опроса
Комментариев: 0