Под завалами после взрыва у метро в Нижнем Новгороде находятся две женщины

Как минимум два человека остаются под завалами рухнувшего после взрыва здания на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По информации Лайфа от источника в оперативных службах, это женщины, одна из них подаёт признаки жизни и отзывается спасателям.

Лайф также сообщал о двух пострадавших. У мужчины, которого вывели из здания неподалёку, резаные раны тела (из-за осколков), но его жизни ничего не угрожает. Ещё одна женщина — жительница дома, под окнами которого всё произошло. У неё подскочило давление, но медики уже оказали ей помощь.

Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются.

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