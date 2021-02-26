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Под завалами после взрыва у метро в Нижнем Новгороде находятся две женщины

Помимо них известно о двух пострадавших.

26 февраля 2021, 07:40
<p>Работа спасателей на месте взрыва в Нижнем Новгороде. </p><p>Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на <u><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Android</a></u> и <u><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iOS</a></u>)</p>

Работа спасателей на месте взрыва в Нижнем Новгороде.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как минимум два человека остаются под завалами рухнувшего после взрыва здания на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По информации Лайфа от источника в оперативных службах, это женщины, одна из них подаёт признаки жизни и отзывается спасателям.

Лайф также сообщал о двух пострадавших. У мужчины, которого вывели из здания неподалёку, резаные раны тела (из-за осколков), но его жизни ничего не угрожает. Ещё одна женщина — жительница дома, под окнами которого всё произошло. У неё подскочило давление, но медики уже оказали ей помощь.

У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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