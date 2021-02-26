Умер актёр из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов

Российский актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом написал в "Фейсбуке" его коллега Ярослав Орляченко.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссёрское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года работал в Калужском драматическом театре, который был основным местом его работы. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).