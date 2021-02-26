"Перелом лицевой кости": жестоко избитый музыкант "Машины времени" рассказал о самочувствии
Ему предстоит операция.
Фото © Instagram / artistditkovski
Участник известных групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский в беседе с Пятым каналом рассказал, что из-за полученных в драке травм ближайшие дни он проведёт в больнице.
"У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник (1 или 2 марта. — Прим. Лайфа) всё будет", — рассказал музыкант.
Дитковский также поделился подробностями драки, сообщив, что попытался дать отпор хулиганам, но их было слишком много. Злоумышленники окружали машины и пытались отнять деньги.
Ранее Лайф рассказывал, что музыканта сильно избили около девяти вечера 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.
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