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Категорий: 18

"Перелом лицевой кости": жестоко избитый музыкант "Машины времени" рассказал о самочувствии

Ему предстоит операция.

26 февраля 2021, 07:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/artistditkovski/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artistditkovski</a></p>

Фото © Instagram / artistditkovski

Участник известных групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский в беседе с Пятым каналом рассказал, что из-за полученных в драке травм ближайшие дни он проведёт в больнице.

"У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник (1 или 2 марта. — Прим. Лайфа) всё будет", — рассказал музыкант.

Дитковский также поделился подробностями драки, сообщив, что попытался дать отпор хулиганам, но их было слишком много. Злоумышленники окружали машины и пытались отнять деньги.

Избитая на Сахалине воспитанница школы-интерната могла сама спровоцировать драку

Избитая на Сахалине воспитанница школы-интерната могла сама спровоцировать драку

Ранее Лайф рассказывал, что музыканта сильно избили около девяти вечера 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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