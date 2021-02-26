В "Аэрофлоте" опровергли информацию о новом типе билетов

"Аэрофлот" пока не собирается вводить негарантированные билеты. Об этом газете "Ведомости" сообщил представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

"В настоящий момент в актуальной повестке дня такая инициатива не рассматривается", — заявил он.

По словам представителя компании, идею ввести негарантированные билеты, с помощью которых авиаперевозчик мог бы сам пересаживать пассажира на другой аналогичный рейс, рассматривали ещё в самом начале пандемии коронавируса. Это было необходимо для придания пассажирам большей уверенности в случае внезапного изменения расписания или замены самолётов, пояснил Дёмин. В результате "Аэрофлот" решил, что введение подобного типа билетов не будут рассматривать до конца пандемии.

Ранее Лайф писал, что пассажирам российских авиакомпаний хотят разрешить бесплатно вносить правки в билеты. Речь идёт о предоставлении возможности изменения не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта. С таким предложением выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

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