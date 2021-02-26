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СМИ: США задействовали истребитель F-15 для удара по Сирии

По предварительным данным, в результате инцидента погибло несколько человек.

26 февраля 2021, 06:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военно-воздушные силы США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по объектам проиранского ополчения на территории Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, было атаковано несколько зданий в том месте, которое американская сторона считает "перевалочным пунктом" для переброски членов вооружённых формирований в Ирак. По предварительным данным, в результате инцидента погибло несколько человек.

Ранее американские СМИ сообщили, что США нанесли авиаудар по объектам проиранского ополчения на территории Сирии, в результате погибло несколько человек. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон уверен в целях, по которым наносил удар.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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