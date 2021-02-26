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Начальника цеха фабрики в Норильске отправили под домашний арест

Мера пресечения избрана до 19 апреля 2021 года.

26 февраля 2021, 06:15

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Суд отправил под домашний арест ещё одного фигуранта дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике — начальника дробильного цеха Дениса Курбатова. Об этом сообщили в пресс-службе суда Красноярского края.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно", — отметили в суде.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу производителя работ ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт" Вячеслава Миллера не было удовлетворено.

Четыре человека задержаны по факту гибели рабочих при обрушении цеха в Норильске

Четыре человека задержаны по факту гибели рабочих при обрушении цеха в Норильске

Напомним, обрушение цеха произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, трое рабочих погибли. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти города объявили 22 февраля днём траура.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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