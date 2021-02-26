Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Правоохранители ведут обыски в захваченном на Урале монастыре

Предполагается, что они ищут келейника бывшего схимонаха Сергия — Силуана.

26 февраля 2021, 05:17

Видео © Соцсети

Правоохранительные органы ведут обыски в захваченном Среднеуральском монастыре в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

"В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбуждённых уголовных дел", — отметил собеседник агентства.

"Если я попрошу тебя, ты умрёшь?" Скандальный экс-схимонах Сергий благословил монахинь на смерть за "пьяниц и блудников"

"Если я попрошу тебя, ты умрёшь?" Скандальный экс-схимонах Сергий благословил монахинь на смерть за "пьяниц и блудников"

При этом арестованный бывший схимонах Сергий пока не в курсе ситуации в монастыре. Как сообщил Ura.ru его адвокат Павел Бабиков, правоохранители разыскивают келейника экс-священника Силуана.

Добавим, что ситуацию пока никак не комментируют в региональном СУ СКР, МВД и Росгвардии.

Названа причина задержания скандального экс-схимонаха Сергия

Названа причина задержания скандального экс-схимонаха Сергия

Напомним, скандального экс-схимонаха Сергия 29 декабря прошлого года арестовали на два месяца. Его обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Он стал широко известен, когда публично отрицал коронавирус и критиковал ограничительные меры в период пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении, после чего епархиальный суд лишил его сана схиигумена — и он стал схимонахом. Затем Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря. Вскоре стало известно, что он отлучён от церкви.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Росприроднадзор потребовал взыскать с "Норникеля" 12,5 миллиона рублей из-за слива сточных вод в тундру

сегодня в 03:59

На Урале поймали осуждённого, который вместо исправительных работ пел в TikTok — видео

вчера в 15:04

Facebook восстановил все функции страниц СМИ Австралии

сегодня в 04:14

В Посольстве РФ призвали США не запугивать другие страны "российской угрозой"

сегодня в 05:09

Прокуратура хочет изменить статью дела полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку

сегодня в 04:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1