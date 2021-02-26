Правоохранители ведут обыски в захваченном на Урале монастыре

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Правоохранительные органы ведут обыски в захваченном Среднеуральском монастыре в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

"В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбуждённых уголовных дел", — отметил собеседник агентства.

При этом арестованный бывший схимонах Сергий пока не в курсе ситуации в монастыре. Как сообщил Ura.ru его адвокат Павел Бабиков, правоохранители разыскивают келейника экс-священника Силуана.

Добавим, что ситуацию пока никак не комментируют в региональном СУ СКР, МВД и Росгвардии.

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