Правоохранители ведут обыски в захваченном на Урале монастыре
Предполагается, что они ищут келейника бывшего схимонаха Сергия — Силуана.
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Правоохранительные органы ведут обыски в захваченном Среднеуральском монастыре в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.
"В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбуждённых уголовных дел", — отметил собеседник агентства.
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При этом арестованный бывший схимонах Сергий пока не в курсе ситуации в монастыре. Как сообщил Ura.ru его адвокат Павел Бабиков, правоохранители разыскивают келейника экс-священника Силуана.
Добавим, что ситуацию пока никак не комментируют в региональном СУ СКР, МВД и Росгвардии.
Напомним, скандального экс-схимонаха Сергия 29 декабря прошлого года арестовали на два месяца. Его обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Он стал широко известен, когда публично отрицал коронавирус и критиковал ограничительные меры в период пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении, после чего епархиальный суд лишил его сана схиигумена — и он стал схимонахом. Затем Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря. Вскоре стало известно, что он отлучён от церкви.
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