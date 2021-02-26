В Посольстве РФ призвали США не запугивать другие страны "российской угрозой"

Посольство России в Вашингтоне посоветовало главе Европейского командования ВС США генералу Тоду Уолтерсу обратить внимание на инициативы РФ по снижению напряжённости с НАТО, а не запугивать другие страны якобы российской угрозой. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

"Похоже, что Россия заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряжённости по линии Россия — НАТО", — сказано в записи.

Напомним, генерал Уолтерс, выступая на форуме ассоциации ВВС, заявил, что Россия якобы "проводит дестабилизирующие действия" во всём мире и представляет угрозу для Соединённых Штатов и их союзников в Европе. Также он отметил, что Москва пытается "разделить и ослабить партнёров США". Ранее о подобном заявляли в Пентагоне, отмечая, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес.

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