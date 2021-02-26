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Прокуратура хочет изменить статью дела полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку

В действиях правоохранителей усмотрели более тяжкое преступление.

26 февраля 2021, 04:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Суд начал рассматривать дело 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в халатности, в результате которой была убита 23-летняя девушка. Гособвинение запросило суд о возврате дела прокурору для переквалификации. Об этом сообщает ТАСС.

"Учитывая, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору", — сказал гособвинитель.

"Сидеть будем все!" На видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку

"Сидеть будем все!" На видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку

Ранее была обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства студентки.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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