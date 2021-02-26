Прокуратура хочет изменить статью дела полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку

Суд начал рассматривать дело 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в халатности, в результате которой была убита 23-летняя девушка. Гособвинение запросило суд о возврате дела прокурору для переквалификации. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".