Прокуратура хочет изменить статью дела полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку
В действиях правоохранителей усмотрели более тяжкое преступление.
Фото © Pexels
Суд начал рассматривать дело 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в халатности, в результате которой была убита 23-летняя девушка. Гособвинение запросило суд о возврате дела прокурору для переквалификации. Об этом сообщает ТАСС.
"Учитывая, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору", — сказал гособвинитель.
"Сидеть будем все!" На видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку
Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".
Лента новостей
Выбор редакции
Россиянин засудил банк, который годами "подглядывал" за его счетами и кредитами
"Сидеть будем все!" На видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку
СМИ: При авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек
Правоохранители ведут обыски в захваченном на Урале монастыре
В Посольстве РФ призвали США не запугивать другие страны "российской угрозой"
Комментариев: 0