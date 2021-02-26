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В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.

26 февраля 2021, 04:04

Фото © Pixabay

Некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, необходимо лишать регистрации за организацию несанкционированных акций. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как сообщает RT, он направил на имя генпрокурора России Игоря Краснова письмо, в котором напомнил о прошедших несанкционированных уличных акциях, организаторами которых стали представители НКО, выполняющей функции иностранного агента.

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Действия представителей организации явно дали понять, что они готовы идти на нарушение закона и привлекать к этому других граждан в целях посягательства на законную политическую систему страны.

Он предложил рассмотреть вопрос о введении новой нормы в законодательство, согласно которой органы прокуратуры могут инициировать судебное рассмотрение дела о ликвидации такого НКО, если руководитель или его члены дважды за год были привлечены к ответственности за организацию несанкционированных массовых акций.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума поддержала введение штрафов за нарушения в деятельности иноагентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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