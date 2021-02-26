Росприроднадзор потребовал взыскать с "Норникеля" 12,5 миллиона рублей из-за слива сточных вод в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в суд с требованием взыскать с "Норникеля" более 12,5 миллиона рублей из-за слива сточных вод в тундру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Красноярского края.

"Как следует из искового заявления, в рамках административного расследования Росприроднадзора установлено, что 28.06.2020 работниками ПАО "ГМК "Норильский никель" через тело низовой дамбы (хвостохранилище) переброшено два гибких трубопровода, подключённых к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны города Норильска", — заявили в суде.

По результатам анализа было установлено, что сброс сточных вод привёл к ухудшению качества почвы. Ведомство оценило ущерб в сумму 12 549 600 рублей. Вопрос о принятии заявления будет решён в течение пяти дней.

Ранее Лайф сообщал, что после инцидента "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

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