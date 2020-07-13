"Норникель" уволил руководство фабрики после слива отходов в тундру

Горно-металлургическая компания "Норникель" уволила руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. Решение было принято по результатам внутреннего расследования в связи со сбросом технической воды в тундру.
Сам инцидент произошёл 28 июня. В ходе проверки были взяты пробы воды в ближайшей реке Хараелах, которые показали, что значительного ущерба экологии слив не нанёс. Но тем не менее подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, заявили в "Норникеле". Отмечается, что под санкции попали директор, главный инженер фабрики и его заместитель.
— Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жёсткие санкции в случае их обнаружения, — подчеркнули в компании.
Ранее Лайф рассказывал, что на Таймыре в результате прорыва трубы произошла утечка авиационного керосина. Топливо разливалось в течение 15 минут, пока подача не была перекрыта. В результате в землю утекло 40 тонн керосина.