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"Норникель" уволил руководство фабрики после слива отходов в тундру

Сам инцидент произошёл две недели назад.

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Горно-металлургическая компания "Норникель" уволила руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. Решение было принято по результатам внутреннего расследования в связи со сбросом технической воды в тундру.

Сам инцидент произошёл 28 июня. В ходе проверки были взяты пробы воды в ближайшей реке Хараелах, которые показали, что значительного ущерба экологии слив не нанёс. Но тем не менее подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, заявили в "Норникеле". Отмечается, что под санкции попали директор, главный инженер фабрики и его заместитель.

Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жёсткие санкции в случае их обнаружения, подчеркнули в компании.

Ранее Лайф рассказывал, что на Таймыре в результате прорыва трубы произошла утечка авиационного керосина. Топливо разливалось в течение 15 минут, пока подача не была перекрыта. В результате в землю утекло 40 тонн керосина.

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