СМИ: "Аль-Каида" определилась с новым преемником бен Ладена

Египтянин Сейф аль-Адель может сменить Аймана аз-Завахири на посту главы террористической организации "Аль-Каида"*, став третьим её лидером. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, согласно источникам издания, аз-Завахири, ставший преемником экс-лидера организации Усамы бен Ладена, скончался в конце 2020 года от астмы. Аль-Адель с 2002 или 2003 года базируется в Иране. Считается, что его блестящий и безжалостный стратегический ум позволит сделать группировку такой же опасной, как во времена бен Ладена.

За Аль-Аделем, получившим прозвище Меч Возмездия, давно следят спецслужбы США и Великобритании. Как отметил высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп, Аль-Адель уважаем в террористическом мире, именно он может склонить группировки к сотрудничеству. Первым делом новый лидер планирует организовать связи с ИГИЛ* и афганскими талибами.

"По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен", — приводит слова Кемпа The Mirror.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно о ликвидации одного из главарей "Аль-Каиды" — Абдуллы Ахмед Абдуллы по прозвищу Абу Мохаммед аль-Масри. Также была убита его дочь Мириам — вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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