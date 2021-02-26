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СМИ: "Аль-Каида" определилась с новым преемником бен Ладена

Считается, что он может вернуть былую славу террористической группировке.

26 февраля 2021, 03:26
<p>Фото © <a href="https://www.ctc.usma.edu/al-qaidas-soon-to-be-third-emir-a-profile-of-saif-al-adl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр по борьбе с терроризмом</a></p>

Фото © Центр по борьбе с терроризмом

Египтянин Сейф аль-Адель может сменить Аймана аз-Завахири на посту главы террористической организации "Аль-Каида"*, став третьим её лидером. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, согласно источникам издания, аз-Завахири, ставший преемником экс-лидера организации Усамы бен Ладена, скончался в конце 2020 года от астмы. Аль-Адель с 2002 или 2003 года базируется в Иране. Считается, что его блестящий и безжалостный стратегический ум позволит сделать группировку такой же опасной, как во времена бен Ладена.

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За Аль-Аделем, получившим прозвище Меч Возмездия, давно следят спецслужбы США и Великобритании. Как отметил высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп, Аль-Адель уважаем в террористическом мире, именно он может склонить группировки к сотрудничеству. Первым делом новый лидер планирует организовать связи с ИГИЛ* и афганскими талибами.

"По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен", — приводит слова Кемпа The Mirror.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно о ликвидации одного из главарей "Аль-Каиды" — Абдуллы Ахмед Абдуллы по прозвищу Абу Мохаммед аль-Масри. Также была убита его дочь Мириам — вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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