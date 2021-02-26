СМИ: При авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек

В результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения на территории Сирии погибло несколько человек. Такие данные со ссылкой на представителей администрации Штатов сообщает издание Washington Post.

В публикации указывается, что удар мог привести к "горстке жертв". При этом официальный Вашингтон пока данную информацию никак не комментирует.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты уверены в целях, по которым наносили удар, и ими оказались именно объекты ополчения, которое ранее производило ракетный обстрел в Ираке.

"Мы позволили иракцам провести расследование и получить разведданные для нас, и мы поощряли их усилия, и они были нам очень полезны для установления точного местонахождения цели", — отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что американские военнослужащие действовали очень профессионально.

Ранее Лайф сообщал, что военные США нанесли авиаудар по объектам проиранского ополчения, расположенным на территории Сирии. Сделано это было по приказу президента Джо Байдена.

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