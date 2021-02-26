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США по приказу Байдена нанесли удар по объектам проиранских групп в Сирии

Мера стала ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран несколькими днями ранее.

26 февраля 2021, 00:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с ополчением Ирана. Об этом сообщает Politico.

Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. Добавим, что Вашингтон своими действиями призывает помешать различным нападкам на своих военных.

Боевики насчитали десятки погибших после авиаудара на севере Сирии

Боевики насчитали десятки погибших после авиаудара на севере Сирии

Каких-либо подробностей пока не приводится.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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