США по приказу Байдена нанесли удар по объектам проиранских групп в Сирии

США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с ополчением Ирана. Об этом сообщает Politico .

Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. Добавим, что Вашингтон своими действиями призывает помешать различным нападкам на своих военных.