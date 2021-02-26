США по приказу Байдена нанесли удар по объектам проиранских групп в Сирии
Мера стала ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран несколькими днями ранее.
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США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с ополчением Ирана. Об этом сообщает Politico.
Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. Добавим, что Вашингтон своими действиями призывает помешать различным нападкам на своих военных.
Каких-либо подробностей пока не приводится.
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