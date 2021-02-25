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Политолог рассказал о "громадной ошибке" Украины из-за "Северного потока — 2"

При этом Евросоюз хочет, чтобы Киев был надёжным посредником при транзите топлива из РФ.

25 февраля 2021, 23:57
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Украина делает "громадную ошибку" из-за своих нападок на газопровод "Северный поток — 2", пытаясь всячески остановить его строительство. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил немецкий политолог Александр Рар.

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По его мнению, газопровод в конечном счёте будет достроен и никто не сможет этому помешать. А вот Киев, который договорился с Варшавой противодействовать возведению "Северного потока — 2", лишь пытается грубо вмешаться в энергетические дела Европы.

"Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина", — заявил Рар.

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Политолог отметил, что США не поддерживают инициативу Украины и Польши по противодействию газопроводу. По мнению Рара, Евросоюз, напротив, хочет, чтобы Киев был надёжным посредником при транзите российского топлива. Также Брюссель надеется, что Незалежная сможет выстроить надёжные контакты с РФ.

Ранее Лайф сообщал, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились о противодействии строительству газопровода "Северный поток — 2" и приняли решение максимально привлекать к этому мировое сообщество.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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