Очередной конфуз Псаки: представитель Белого дома не смогла выговорить название Минздрава США — видео

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки снова оконфузилась — не смогла с первой попытки выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS). Это произошло во время её брифинга.

Одна из журналисток спросила у Псаки о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в Штатах без родителей. В начале этого месяца администрация президента страны Джо Байдена заявила о возобновлении работы такого центра в Карризо-Спрингс (штат Техас), чтобы разместить там около 700 детей-мигрантов. Он действует при Минздраве.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь Белого дома не смогла выговорить название ведомства ни с первой, ни со второй попытки. В итоге Псаки ограничилась аббревиатурой HHS.

Ранее Лайф сообщал, что Псаки "потеряла мысль", когда перечисляла обвинения в адрес России, а затем назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом страны. Кроме того, она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио с зимними Играми в Пекине.

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