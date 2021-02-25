Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому
Монументу повезло с его расположением в городе, уверены они.
Фото © "Петербургский дневник"
Жители Санкт-Петербурга спокойнее относились к государственным деятелям Советского Союза и, в отличие от Москвы, не устраивали острых протестов, это и уберегло памятник Феликсу Дзержинскому от сноса. Такое мнение высказал директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов.
"Разные регионы по-разному относятся и к своему прошлому, и к его героям. В Москве протесты были острее, они и привели в итоге к тому, что памятник снесли. У жителей нашего города требования были более спокойными", — приводит слова историка газета "Петербургский дневник".
Помимо памятника создателю ВЧК в городе есть Музей истории политической полиции и органов государственной безопасности. Экскурсовод музея Ирина Лукашова отмечает, что посетители зачастую испытывают определённую симпатию к Дзержинскому. Потому что большинство посетителей старше 60 лет, а 70% из них симпатизируют советскому строю, связывая с ним свою молодость.
"Молодёжь, которая советский строй не застала, к фигуре Дзержинского относится по-разному, тут нет чёткого большинства мнений", — отметила она.
А вот политолог Александр Конфисахор уверен: памятнику повезло с местом расположения.
"В Петербурге в августе 1991-го центром противостояния стала Исаакиевская площадь. А памятник Дзержинскому находится на Шпалерной улице, которая хоть и в центре, и возле Смольного, но всё-таки очень далеко от Исаакия", — отметил политолог.
При этом он выразил уверенность, что персональной ненависти к Дзержинскому не было. В Москве памятник снесли на волне ненависти к коммунистическому строю, потому что он был главным символом той силы, которая обеспечивала устойчивость Советского Союза.
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