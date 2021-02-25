Цирк уехал, животные остались: под Ростовом три львицы почти месяц живут в фургоне, несмотря на морозы — видео

В селе Чалтырь в Ростовской области обнаружили автофургон, внутри которого уже почти месяц находятся три львицы. При этом он никак не отапливается, а температура на улице опускается до -16 градусов. Подробности истории сообщаются в паблике "Нетипичный Ростов-на-Дону".

Подписчица группы сообщает, что сперва её подруга наткнулась на худого добермана, привязанного к фургону. Покормив пса, девушка отправилась по делам. На обратной дороге она решила проверить, отвязали ли замёрзшего добермана. Тогда она заметила возле фургона мужчину, который на все её вопросы о животном отвечал грубостями и уверял, что пёс находится в отличном состоянии, а после запер хвостатого в машине. Перед этим он сделал телефонный звонок.

Другие очевидцы рассказали девушке, что в этом фургоне с надписью "Тайны львиц Танзании" около месяца держат трёх львов. За это время их покормили несколько раз. Сам цирковой фургон не отапливается, несмотря на морозы. Местные жители волнуются, что голодные животные не переживут такие холода.

Позднее же стало известно, что стоявшего возле фургона добермана забрала к себе домой местная жительница.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщили ТАСС, что проводят по данному факту проверку.

Авторы