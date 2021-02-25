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"Будет бороться за более справедливый город": Бизнесмен из Сибири претендует на пост мэра Нью-Йорка

Он планирует пойти на выборы как независимый кандидат.

25 февраля 2021, 21:55

Мэром Нью-Йорка впервые в истории города может стать русскоязычный человек. Речь идёт о бизнесмене из Томска Виталии Филипченко. Он 15 лет назад эмигрировал из РФ в США.

В интервью телеканалу RTVI, которое опубликовано в "Ютубе", он рассказал, что пытался создать бизнес на родине, но постоянно сталкивался с проблемами. В Америке же открыл фирму, которая занимается организацией переездов, а гражданство получил через брак.

По словам мужчины, он не поддерживает ни демократов, ни республиканцев, если изберётся на пост мэра, то планирует развивать в Нью-Йорке инфраструктуру, образование, а также оказывать помощь тем эмигрантам, которые приехали в Штаты и постоянно работают.

"Я планирую пойти как независимый кандидат. Сейчас очень сложная ситуация, две партии пытаются друг друга клеймить в каких-то действиях. Это никогда не работало. В данный момент нужно быть нейтральным и понимать, где проблема и как её решить", — поведал Филипченко.

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Отметим, что он намерен бороться с дискриминацией по возрасту, заработной плате, полу и расе. Мужчина признался, что в случае избрания он поддержит малый бизнес и разберётся с коррупцией в городских учреждениях.

"Буду бороться за более справедливый город для семей с низким и средним достатком. И я не хочу отказываться от полиции, а хочу её переобучать и демилитаризировать. Я здесь, чтобы представлять интересы иммигрантского сообщества, чтобы показать, что они имеют право голоса в политике Нью-Йорка, а не только элита", — подчёркивает Филипченко в своём обращении на сайте Vitaly for mayor.

Он надеется на поддержку русскоязычной общины Нью-Йорка. Добавим, что выборы мэра города пройдут в ноябре, с 2014 года этот пост занимает Билл де Блазио, который уже не может выдвигать свою кандидатуру.

Ранее Лайф писал о том, что на Урале мэру города сожгли автомобиль.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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