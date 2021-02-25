"Мы должны быть в потоке": Власти Подмосковья решили освоить Clubhouse
По словам руководителя области, их главной целью является доверие граждан.
Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
Власти Московской области планируют прийти в социальную сеть Clubhouse, чтобы быть ближе к жителям региона. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт "360".
Губернатор области отметил, что не сомневается в том, что местное правительство в скором времени освоит популярный голосовой сервис и будет общаться с гражданами.
"Мы [Clubhouse] тоже освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь. Потому что мы должны быть в потоке. И наша цель — получить самое дорогое, что может быть, — доверие людей. Если ты получаешь доверие, значит, они видят, что ты обеспечиваешь перемены", — уточнил Воробьёв.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Clubhouse запустила разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android.
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