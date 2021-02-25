"Мы должны быть в потоке": Власти Подмосковья решили освоить Clubhouse

Губернатор области отметил, что не сомневается в том, что местное правительство в скором времени освоит популярный голосовой сервис и будет общаться с гражданами.

"Мы [Clubhouse] тоже освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь. Потому что мы должны быть в потоке. И наша цель — получить самое дорогое, что может быть, — доверие людей. Если ты получаешь доверие, значит, они видят, что ты обеспечиваешь перемены", — уточнил Воробьёв.