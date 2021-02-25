Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии президента РФ Владимира Путина в спецоперации по уничтожению банды боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе был нанесён при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции. Глава Чечни поблагодарил Путина и отметил, что его внимание и поддержка стали решающим фактором в разгроме незаконного вооружённого формирования и обеспечении безопасности на территории региона.

"Мы искренне признательны национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм", — добавил Кадыров.

Напомним, 20 января на окраине села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района правоохранители обнаружили шесть вооружённых участников бандформирования, которое возглавлял Аслан Бютукаев. Боевики оказали сопротивление при задержании, силовики ликвидировали бандитов, в том числе и самого главаря банды.

После ликвидации банды Бютукаева глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе полностью покончено с бандитским подпольем.

Авторы