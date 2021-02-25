Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне
Руководитель региона отметил, что под руководством российского лидера впервые в мировой истории был уничтожен международный терроризм.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии президента РФ Владимира Путина в спецоперации по уничтожению банды боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе был нанесён при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции. Глава Чечни поблагодарил Путина и отметил, что его внимание и поддержка стали решающим фактором в разгроме незаконного вооружённого формирования и обеспечении безопасности на территории региона.
"Мы искренне признательны национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм", — добавил Кадыров.
Напомним, 20 января на окраине села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района правоохранители обнаружили шесть вооружённых участников бандформирования, которое возглавлял Аслан Бютукаев. Боевики оказали сопротивление при задержании, силовики ликвидировали бандитов, в том числе и самого главаря банды.
После ликвидации банды Бютукаева глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе полностью покончено с бандитским подпольем.
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