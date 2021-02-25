Евросоюз утвердит новые санкции против России на следующей неделе
Ранее Брюссель принял решение расширить ограничительные меры против Москвы.
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Новый пакет санкций против России, которые вводятся из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, будет утверждён на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", — сообщил Мишель.
Напомним, 22 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о планах расширить санкции против России из-за ситуации с Навальным. В МИД РФ заявили, что разочарованы данным решением, а официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила подобные планы Брюсселя с цирком.
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