Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Евросоюз утвердит новые санкции против России на следующей неделе

Ранее Брюссель принял решение расширить ограничительные меры против Москвы.

25 февраля 2021, 19:52

Фото © Pixabay

Новый пакет санкций против России, которые вводятся из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, будет утверждён на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России

В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России

"В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", — сообщил Мишель.

Россия пригрозила Евросоюзу асимметричным ответом на санкции

Россия пригрозила Евросоюзу асимметричным ответом на санкции

Напомним, 22 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о планах расширить санкции против России из-за ситуации с Навальным. В МИД РФ заявили, что разочарованы данным решением, а официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила подобные планы Брюсселя с цирком.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России

сегодня в 19:10

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в республике

сегодня в 19:35

Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне

сегодня в 20:09

Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео

сегодня в 19:58

В Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов и похитили 1,5 миллиона рублей

сегодня в 19:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1