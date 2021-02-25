Евросоюз утвердит новые санкции против России на следующей неделе

Новый пакет санкций против России, которые вводятся из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, будет утверждён на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.