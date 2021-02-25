В Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов и похитили 1,5 миллиона рублей

В Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов, один из которых является сыном экс-владельца сети ресторанов "Сбарро".

По информации Лайфа, накануне товарищи решили отпраздновать 23 Февраля в кальянной, которая только готовится к открытию. Заведение принадлежит Даниилу Г. Вместе с ним отмечать День защитника Отечества собрались также Дэвид Т., Ицик Э. Известно, что все они учились вместе в школе. В этот день вместе с ними был и их общий знакомый Микаэл А. В определённый момент последний вышел на улицу поговорить по телефону, а когда вернулся обратно, в заведение ворвались неизвестные люди, которые положили всех на пол и забрали всё, что было при парнях. Среди украденного: полтора миллиона рублей, а также несколько пар дорогих часов. Отметим, что у злоумышленников в руках были предметы, похожие на пистолеты.

По словам владельца заведения, где всё и произошло, ранее его друг Дэвид Т. попросил у него в долг деньги. Тот сообщил, что может одолжить те самые полтора миллиона, а в залог товарищ оставит свои часы марки "Ролекс". Об их договорённости было известно только тем, кто присутствовал в этот вечер в заведении.

Добавим, что в помещении, где всё произошло, есть камеры наблюдения, которые не записывают видео, а ведут прямую трансляцию, все присутствующие об этом знали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору". В данный момент ведётся поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона.

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