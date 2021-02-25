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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в республике

Ситуация в стране остаётся напряжённой после заявлений премьера Никола Пашиняна и увольнения замглавы Генштаба.

25 февраля 2021, 19:35
<p>Фото © Луси Саргсян / Photolure / ТАСС</p>

Фото © Луси Саргсян / Photolure / ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсудил с ним обстановку в республике. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", — указано в тексте заявления.

Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решать только народ

Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решать только народ

Как сообщили в Минобороны Армении, главы ведомств обсудили ситуацию внутри республики, а также миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Инициатором разговора стало Минобороны РФ.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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