Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в республике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсудил с ним обстановку в республике. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", — указано в тексте заявления.

Как сообщили в Минобороны Армении, главы ведомств обсудили ситуацию внутри республики, а также миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Инициатором разговора стало Минобороны РФ.

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