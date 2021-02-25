"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилку из детства о школьных обедах
Гость шоу "Дайте сказать" рассуждает так: если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.
"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилки из детства о питании в школе
Известный повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал о проекте "Шеф в школе", который Российское движение школьников запустило осенью 2020 года с целью выяснить реальное положение дел в школьном питании. Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" присоединился к проекту в качестве эксперта и наставника. Ивлев разрабатывает собственный вариант школьного меню, учитывая и региональные особенности рациона, и уже имеющуюся базу продуктов, которые поступают на пищеблок.
Шеф-повар уверен, что если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.
"Все мы помним школьную еду. Она мало кому доставляла удовольствие, за исключением компота или пирожков. Всё остальное — это была какая-то страшная машина времени под названием "съедобная субстанция", которой кто-то кидался, кто-то ещё что-то делал, но только не ел", — рассуждает Ивлев.
По словам эксперта, вопрос школьного питания его волнует и как профессионала, и как гражданина, и как отца. Ивлев рассказал, что, когда возле школы его сына открылась популярная точка фастфуда, мальчик начал регулярно захаживать туда, поскольку есть в столовой было просто невозможно. Очень скоро у подростка начались проблемы со здоровьем. И на этом примере Ивлев проиллюстрировал необходимость срочно перезагрузить систему школьного питания.
"Многие к еде относятся как к топливу. С одной стороны, это так, но топливо тоже бывает разным. Если ты хочешь быть здоровым, жить красиво и хорошо, приносить пользу обществу и своей семье, то нужно нормально питаться", — уверен он.
Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать!" выйдет 26 февраля.
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