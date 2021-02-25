Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилку из детства о школьных обедах

Гость шоу "Дайте сказать" рассуждает так: если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.

25 февраля 2021, 18:58

"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилки из детства о питании в школе

Известный повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал о проекте "Шеф в школе", который Российское движение школьников запустило осенью 2020 года с целью выяснить реальное положение дел в школьном питании. Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" присоединился к проекту в качестве эксперта и наставника. Ивлев разрабатывает собственный вариант школьного меню, учитывая и региональные особенности рациона, и уже имеющуюся базу продуктов, которые поступают на пищеблок.

Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

Шеф-повар уверен, что если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.

"Все мы помним школьную еду. Она мало кому доставляла удовольствие, за исключением компота или пирожков. Всё остальноеэто была какая-то страшная машина времени под названием "съедобная субстанция", которой кто-то кидался, кто-то ещё что-то делал, но только не ел", рассуждает Ивлев.

"Опозорю родителей". В Челябинске директор отчитала учеников за кражу булочек

"Опозорю родителей". В Челябинске директор отчитала учеников за кражу булочек

По словам эксперта, вопрос школьного питания его волнует и как профессионала, и как гражданина, и как отца. Ивлев рассказал, что, когда возле школы его сына открылась популярная точка фастфуда, мальчик начал регулярно захаживать туда, поскольку есть в столовой было просто невозможно. Очень скоро у подростка начались проблемы со здоровьем. И на этом примере Ивлев проиллюстрировал необходимость срочно перезагрузить систему школьного питания.

Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"

Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"

"Многие к еде относятся как к топливу. С одной стороны, это так, но топливо тоже бывает разным. Если ты хочешь быть здоровым, жить красиво и хорошо, приносить пользу обществу и своей семье, то нужно нормально питаться", — уверен он.

Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать!" выйдет 26 февраля.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"

сегодня в 18:24

"Ноль без палки": Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами

18 февраля, 15:31

Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео

сегодня в 19:58

Евросоюз утвердит новые санкции против России на следующей неделе

сегодня в 19:52

В Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов и похитили 1,5 миллиона рублей

сегодня в 19:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1