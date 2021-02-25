"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилку из детства о школьных обедах

"Съедобная субстанция". Шеф Ивлев вспомнил страшилки из детства о питании в школе

Известный повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал о проекте "Шеф в школе", который Российское движение школьников запустило осенью 2020 года с целью выяснить реальное положение дел в школьном питании. Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" присоединился к проекту в качестве эксперта и наставника. Ивлев разрабатывает собственный вариант школьного меню, учитывая и региональные особенности рациона, и уже имеющуюся базу продуктов, которые поступают на пищеблок.

Шеф-повар уверен, что если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.

"Все мы помним школьную еду. Она мало кому доставляла удовольствие, за исключением компота или пирожков. Всё остальное — это была какая-то страшная машина времени под названием "съедобная субстанция", которой кто-то кидался, кто-то ещё что-то делал, но только не ел", — рассуждает Ивлев.

По словам эксперта, вопрос школьного питания его волнует и как профессионала, и как гражданина, и как отца. Ивлев рассказал, что, когда возле школы его сына открылась популярная точка фастфуда, мальчик начал регулярно захаживать туда, поскольку есть в столовой было просто невозможно. Очень скоро у подростка начались проблемы со здоровьем. И на этом примере Ивлев проиллюстрировал необходимость срочно перезагрузить систему школьного питания.

"Многие к еде относятся как к топливу. С одной стороны, это так, но топливо тоже бывает разным. Если ты хочешь быть здоровым, жить красиво и хорошо, приносить пользу обществу и своей семье, то нужно нормально питаться", — уверен он.

Авторы