Инвалид из Кирова — об ударе в спину, сбившем с ног: Не знаю, как это прощать

Инвалид, которого пнул в магазине здоровяк из Кирова, высказался по поводу случившегося. Запись © LIFE

Лайф пообщался со слабовидящим инвалидом, который стал жертвой нервного жителя Кирова. Вячеслав Шаркунов, получивший мощный удар ногой в спину за то, что оказался на пути Дмитрия Кузьминых, поделился своим отношением к произошедшему.

"Мою больную спину пинать нельзя. У меня она болит с 2005 года. А он меня в спину и пнул. Конечно, больно было. Поэтому я не знаю, как это можно простить. Я не готов ещё об этом говорить", — сказал Шаркунов, но от дальнейших комментариев отказался.

Как пояснила нам мать Вячеслава, которая живёт вместе с ним в Кирове, у её сына имеется инвалидность по зрению, а ещё у него искусственный тазобедренный сустав, который периодически может "вылетать". Причём его устанавливали мужчине уже дважды. Сам он даже показал большой шрам на левой ноге, свидетельствующий о проведённых операциях.

Авторы