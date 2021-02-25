Инвалид из Кирова — об ударе в спину, сбившем с ног: Не знаю, как это прощать
По словам пострадавшего, проблемы со здоровьем у него тянутся с 2005 года.
Инвалид, которого пнул в магазине здоровяк из Кирова, высказался по поводу случившегося. Запись © LIFE
Лайф пообщался со слабовидящим инвалидом, который стал жертвой нервного жителя Кирова. Вячеслав Шаркунов, получивший мощный удар ногой в спину за то, что оказался на пути Дмитрия Кузьминых, поделился своим отношением к произошедшему.
"Мою больную спину пинать нельзя. У меня она болит с 2005 года. А он меня в спину и пнул. Конечно, больно было. Поэтому я не знаю, как это можно простить. Я не готов ещё об этом говорить", — сказал Шаркунов, но от дальнейших комментариев отказался.
Как пояснила нам мать Вячеслава, которая живёт вместе с ним в Кирове, у её сына имеется инвалидность по зрению, а ещё у него искусственный тазобедренный сустав, который периодически может "вылетать". Причём его устанавливали мужчине уже дважды. Сам он даже показал большой шрам на левой ноге, свидетельствующий о проведённых операциях.
Напомним, инцидент произошёл 23 февраля в одном из магазинов в Кирове. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти, и сбросил его с лестницы мощным ударом ногой в спину. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Также стало известно, что мужчина имеет три судимости за кражи и угоны.
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