Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"
Известный шеф-повар сравнил красный гид "Мишлен" с премией "Оскар": быть отмеченным однозначно приятно, но стремиться конкретно к этому не стоит.
Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"
Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев заявил, что в России есть всего несколько ресторанов, достойных попадания в красный гид "Мишлен" и получения заветной звёздочки. Своим мнением он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам эксперта, среди российских заведений высокой оценки заслуживает ресторан Twins Garden (Москва), Harvest и Birch (Санкт-Петербург), а также "Брунелло" (Сочи).
"Знаете, я человек, который всегда любил и люблю говорить правду, этому меня научил отец, и как бы это грустно ни было, я могу сказать только одно: в России есть всего два или три ресторана, которые могут претендовать на "Мишлен", — считает Ивлев.
Ситуацию с ресторанами в России гость нового выпуска "Дайте сказать" сравнил с нашей сборной по футболу — по его словам, глупо ожидать от неё золота и серебра на чемпионатах Европы и мира, поскольку у нас нет истории побед.
"Так и в ресторанном бизнесе — у нас нет никакой истории победы вообще", — рассуждает он.
Ивлев отметил, что в этом смысле звёзды "Мишлен" можно сравнить с кинопремией "Оскар" — получить награду было бы приятно, но она много лет была настолько недосягаема, что успела обесцениться в профессиональной среде. В этом смысле шеф-повар призвал коллег стремиться не к "Мишлену", а к тому, чтобы делать свою работу качественно.
"Есть рестораны про еду, а есть рестораны туристические, ресторан-праздник. "Мишлен" — это другая история. Вот чайхана никогда не получит "Мишлен", хотя в России возможно всё. Если чайхана получит звезду "Мишлен", я просто оборжусь, я налысо постригусь", — иронизирует Ивлев.
Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать" выйдет 26 февраля.
Лента новостей
На Украине закрыли дело, из-за которого заблокировали РБК, "Живой журнал" и ещё 400 сайтов
сегодня в 18:19
"Родина, встречай!" Дипломаты РФ пешком покинули КНДР, толкая тележку с детьми и вещами по рельсам — видео
сегодня в 18:10
Жительница Подольска обвинила фотографа в домогательствах к своей дочери-подростку
сегодня в 18:01
Выбор редакции
Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба" Белойвана
"Родина, встречай!" Дипломаты РФ пешком покинули КНДР, толкая тележку с детьми и вещами по рельсам — видео
Парламент Армении отказался обсуждать импичмент Пашиняна
В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео
На Украине закрыли дело, из-за которого заблокировали РБК, "Живой журнал" и ещё 400 сайтов
Комментариев: 0