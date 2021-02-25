Константин Ивлев: Чайхана никогда не получит звезду "Мишлен"

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев заявил, что в России есть всего несколько ресторанов, достойных попадания в красный гид "Мишлен" и получения заветной звёздочки. Своим мнением он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам эксперта, среди российских заведений высокой оценки заслуживает ресторан Twins Garden (Москва), Harvest и Birch (Санкт-Петербург), а также "Брунелло" (Сочи).

"Знаете, я человек, который всегда любил и люблю говорить правду, этому меня научил отец, и как бы это грустно ни было, я могу сказать только одно: в России есть всего два или три ресторана, которые могут претендовать на "Мишлен", — считает Ивлев.

Ситуацию с ресторанами в России гость нового выпуска "Дайте сказать" сравнил с нашей сборной по футболу — по его словам, глупо ожидать от неё золота и серебра на чемпионатах Европы и мира, поскольку у нас нет истории побед.

"Так и в ресторанном бизнесе — у нас нет никакой истории победы вообще", — рассуждает он.

Ивлев отметил, что в этом смысле звёзды "Мишлен" можно сравнить с кинопремией "Оскар" — получить награду было бы приятно, но она много лет была настолько недосягаема, что успела обесцениться в профессиональной среде. В этом смысле шеф-повар призвал коллег стремиться не к "Мишлену", а к тому, чтобы делать свою работу качественно.

"Есть рестораны про еду, а есть рестораны туристические, ресторан-праздник. "Мишлен" — это другая история. Вот чайхана никогда не получит "Мишлен", хотя в России возможно всё. Если чайхана получит звезду "Мишлен", я просто оборжусь, я налысо постригусь", — иронизирует Ивлев.

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