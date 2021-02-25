Жительница Подольска обвинила фотографа в домогательствах к своей дочери-подростку

В Подольске 45-летнего фотографа Александра Т. подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьница работает в одном из модельных агентств. В злополучный день она отправилась в студию на съёмку рекламы чая и кофе. Обычно девочка брала с собой кого-то из друзей, так как Александр имел не очень хорошую репутацию, но в этот раз все её приятели оказались заняты.

После того как снимки для заказчика были сделаны, фотограф предложил модели сняться для рекламы косметики, отметив, что для этого ей надо будет приоткрыть шею и ноги, на что девочка согласилась. Александр посадил её на диван и попросил снять топик и бюстгальтер, заявив, что это нужно для качества кадров. Мужчина стал трогать несовершеннолетнюю за грудь. Позже он снял с неё шорты и нижнее бельё и сделал несколько кадров обнажённой школьницы, а после стал трогать руками её интимные места.

В определённый момент девочка отбежала от мужчины, заявив, что это не входит в съёмку, на что фотограф предложил заплатить ей десять тысяч рублей и попытался остановить подростка. Школьница ушла из студии, а когда ехала в такси домой, получила от Александра пять тысяч рублей на банковскую карту.

Однако существует и другая версия событий. Как сообщил источник Лайфа, в тот день девочка якобы сама попросила провести откровенную фотосессию, отметив, что давно хотела это сделать. Александр не стал ей отказывать, но в процессе съёмки школьница поменяла своё решение и начала кричать на фотографа. Мужчина прекратил фотосессию и сказал, что заплатит девочке как полноценной модели, а также удалит фото. Он получил отказ, но всё равно перечислил деньги.

Отмечается, что Александр предлагал подобные услуги ещё двум девочкам-подросткам, назвав откровенные фотосессии творческой работой, пробами. Деньги он за это не платил, а предоставлял свои услуги взамен на качественные фотографии. Одна из девочек в итоге провела успешную съёмку.

По данным нашего источника, фотостудия принадлежит Александру, вместе с супругой он занимается съёмками для различных реклам. Студия ищет моделей в агентствах, но из-за недостаточного бюджета от заказчиков сотрудничает с организацией, которая работает с несовершеннолетними. В прошлом году Александр стал связываться с моделями напрямую. Ранее мужчина был дважды судим — за грабёж (1993 г.) и разбой (1999 г.).

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, из студии изъяты все фотоаппараты и флеш-карты на изучение.

Ранее Лайф рассказывал, что домогавшегося школьниц учителя из Петербурга отправили под домашний арест. На допросе мужчина признал свою вину.

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