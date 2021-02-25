Жительница Подольска обвинила фотографа в домогательствах к своей дочери-подростку
Мужчина предлагал эротические фотосессии несовершеннолетним и даже провёл одну успешную съёмку.
Мужчина, на которого написали заявление. Фото © Соцсети
В Подольске 45-летнего фотографа Александра Т. подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что школьница работает в одном из модельных агентств. В злополучный день она отправилась в студию на съёмку рекламы чая и кофе. Обычно девочка брала с собой кого-то из друзей, так как Александр имел не очень хорошую репутацию, но в этот раз все её приятели оказались заняты.
Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание
После того как снимки для заказчика были сделаны, фотограф предложил модели сняться для рекламы косметики, отметив, что для этого ей надо будет приоткрыть шею и ноги, на что девочка согласилась. Александр посадил её на диван и попросил снять топик и бюстгальтер, заявив, что это нужно для качества кадров. Мужчина стал трогать несовершеннолетнюю за грудь. Позже он снял с неё шорты и нижнее бельё и сделал несколько кадров обнажённой школьницы, а после стал трогать руками её интимные места.
В определённый момент девочка отбежала от мужчины, заявив, что это не входит в съёмку, на что фотограф предложил заплатить ей десять тысяч рублей и попытался остановить подростка. Школьница ушла из студии, а когда ехала в такси домой, получила от Александра пять тысяч рублей на банковскую карту.
Однако существует и другая версия событий. Как сообщил источник Лайфа, в тот день девочка якобы сама попросила провести откровенную фотосессию, отметив, что давно хотела это сделать. Александр не стал ей отказывать, но в процессе съёмки школьница поменяла своё решение и начала кричать на фотографа. Мужчина прекратил фотосессию и сказал, что заплатит девочке как полноценной модели, а также удалит фото. Он получил отказ, но всё равно перечислил деньги.
Отмечается, что Александр предлагал подобные услуги ещё двум девочкам-подросткам, назвав откровенные фотосессии творческой работой, пробами. Деньги он за это не платил, а предоставлял свои услуги взамен на качественные фотографии. Одна из девочек в итоге провела успешную съёмку.
"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна
По данным нашего источника, фотостудия принадлежит Александру, вместе с супругой он занимается съёмками для различных реклам. Студия ищет моделей в агентствах, но из-за недостаточного бюджета от заказчиков сотрудничает с организацией, которая работает с несовершеннолетними. В прошлом году Александр стал связываться с моделями напрямую. Ранее мужчина был дважды судим — за грабёж (1993 г.) и разбой (1999 г.).
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, из студии изъяты все фотоаппараты и флеш-карты на изучение.
Ранее Лайф рассказывал, что домогавшегося школьниц учителя из Петербурга отправили под домашний арест. На допросе мужчина признал свою вину.
Лента новостей
Выбор редакции
День цветных собак: ещё в одном российском городе заметили выкрашенных псов — видео
Сёрфер за полтора месяца превратился в скелет, потеряв 32 кг, и умер от загадочной инфекции на Бали
В Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона — видео
Парламент Армении отказался обсуждать импичмент Пашиняна
В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео
Комментариев: 0