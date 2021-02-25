Президент Германии Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией
Запад вместе с Москвой несёт ответственность за будущее мирной Европы, напомнил он.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Bernd von Jutrczenka / dpa /ТАСС
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложную фазу отношений. Как Запад, так и РФ одинаково несут ответственность за мирное небо в Европе, отметил политик.
"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи", — приводит РИА "Новости" слова президента Германии.
По словам Штайнмайера, сейчас отношения Москвы и Берлина действительно переживают непростой период, но есть и "будущее после него". Немецкий лидер также заявил, что в России якобы ограничивается пространство для развития гражданского общества, и призвал Москву обеспечить соблюдение прав человека. В пример он привёл ситуацию с Алексеем Навальным, призвав отпустить блогера.
Ранее в бундестаге раскритиковали Украину за "средневековый метод осады" Крыма. Немецкий депутат назвал античеловечным подход, когда страна заявляет о том, что на полуострове проживают её люди, и в то же время блокирует им доступ к питьевой воде.
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