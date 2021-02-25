Бывший протодиакон Кураев ответил Познеру на критику православия

Российский телеведущий Владимир Познер не учёл многих исключений, когда говорил о том, что православные христиане живут беднее католиков и протестантов. Об этом в интервью ОСН заявил публицист, религиозный деятель и бывший протодиакон Андрей Кураев.

Ранее в программе "Церковь. Критика" Познер назвал православие худшим из направлений христианства. По его словам, в протестантских странах люди живут намного лучше, чем в католических, а в православных государствах уровень жизни ещё ниже.

Кураев отметил, что высказывание телеведущего имеет хороший потенциал для исследования. Однако, по его словам, не стоит забывать, в каких условиях креститель Руси князь Владимир Красное Солнышко выбирал религию для государства. Протодиакон напомнил, что в Х веке христианство не было разделено на католиков и православных. А великий князь, в свою очередь, сделал идеальный на тот момент выбор — "вступил в тогдашний "Евросоюз".

"Потому что Византийская империя была культурным и научным центром мира. Западная Европа, переживавшая бесконечные варварские нашествия и зарождения государств, была культурной провинцией Византийской империи. Поэтому князь Владимир обратился напрямую к источнику знаний", — пояснил религиозный деятель.

При этом, уточнил богослов, один из основоположников серьёзной социологической науки, немецкий экономист и философ Макс Вебер утверждал, что религия может влиять на общество только при тоталитарных режимах. Однако сейчас такая модель не работает в западном мире.

"Есть классическая работа Макса Вебера, показывающая религиозный фактор в зарождении буржуазного общества. Но сам Вебер оговаривался, что это работает только в обществе, где есть тоталитарное религиозное отношение, когда человек обязан быть частью общины, а община жёстко контролирует его личную жизнь. Во-первых, эта модель уже не работает в западном мире. Во-вторых, не думаю, что сам Познер хотел бы, чтобы вопрос о его членстве в каком-то религиозном клубе решался в зависимости от состояния его банковского счёта", — добавил Кураев.

Также публицист подчеркнул, что в высказанном телеведущим мнении можно легко найти исключения: например богатых православных греков, живущих в США, или бедных католиков из Африки. При этом нужно понять, влияют ли на благосостояние и уровень жизни какие-либо другие факторы, кроме религии.

"Да, правда, за некоторыми исключениями, северо-европейский протестантский мир живёт богаче, чем южно-европейский католический, который, в свою очередь, живёт лучше, чем балканский православный. Это факт. Следующий уровень, если мы эти частности отбрасываем, — пробуем понять, почему первая форма так получилась? Нужно понять, были ли другие факторы, точно ли это можно объяснить религией, а не чем-то ещё", — заключил Андрей Кураев.

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