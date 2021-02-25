ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Альфа-банка" и рэпера Моргенштерна после ролика "Клип за 10 лямов". Отмечается, что в видео найдены нарушения законодательства о рекламе. Так, ведомство сочло вызывающим образ представленных девушек — сотрудниц банка.

"Созданный в рекламе образ сотрудников АО "Альфа-банк" (девушек) выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее бельё", — говорится в определении ФАС.

В службе также указали на то, что в клипе Моргенштерн показывает средний палец и употребляет алкоголь. Кроме того, в документе упомянута сцена, где рэпер проводит банковской картой по груди девушки, имитируя платёж через терминал. В ФАС считают, что такие действия музыканта "унизительны для женщины", так как она "отождествляется с предметом".

Также на видео исполнитель даёт совет подросткам обратиться к родителям или совершеннолетним друзьям с просьбой оформить банковскую карту, что является нарушением пункта 2 статьи 6 ФЗ "О рекламе". В регуляторе указали и на использование эпитета "лучший банк страны" в отсутствие критериев, по которым сделан такой вывод.

В банке, однако, с позицией ФАС не согласились, отметив, что клип не является рекламой в буквальном смысле — "это мнение блогера, его собственный контент". В ролике нет употребления алкоголя и других нарушений закона, отметили в финансовой организации в беседе с ТАСС.

Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта 2021 года. Ведомство обязало представителей рэпера и "Альфа-банка" не позднее 19 марта представить "письменные объяснения".

Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн подарил возлюбленной дорогие часы в День всех влюблённых. 14 февраля пара отметила в ресторане с шикарным видом на Москву.

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