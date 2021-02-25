Косплей как стиль жизни: 58-летняя петербурженка рассказала, как научилась искусству перевоплощения









Любимое дело можно найти и в молодости, и в пожилом возрасте. Ярким примером тому стала жительница Санкт-Петербурга Марина Бадьянова, которая в 58 лет неожиданно для самой себя увлеклась косплеем, да так, что за несколько лет примерила на себя десятки образов.

"Началось всё с того, что мои дочери и племянница пошли на фотосъёмку и попросили помочь им с выбором одежды. Я радостно принялась наряжать их, этот процесс мне очень понравился. Девочки периодически стали ходить на такие фотомероприятия, а я готовила для них одежду", — поделилась она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Потом Марина стала регулярно посещать различные тематические фотосессии. Увлечение росло, и женщина стала сама шить одежду, чтобы представать в образах сказочных персонажей, героинь кино и мультфильмов. Кем только не побывала Марина за шесть лет! В её гардеробе костюмы пиратов, императриц, колдуний, секретных агентов, греческой богини и даже известной всем старухи Шапокляк.

"Я могу купить какую-то интересную вещь и повесить её в шкаф, а когда придёт вдохновение и появится какая-то идея, я начну её воплощать. А иногда бывает, что на глаза попалась какая-то интересная картинка и образ сложился", — отметила она.

Марина поделилась, что благодаря своему хобби познакомилась с молодыми людьми и девушками, которые научили правильно делать костюмы, чтобы к её образам не было придирок. Также у неё появились друзья в среде фотографов и даже в киноиндустрии. Марина отмечает, что рада посвящать себя увлечению косплеем, но, несмотря на пенсию, и на него не всегда есть свободная минутка — у женщины пять внучек от года до 15 лет, уход за которыми для бабушки на первом месте.

А ещё Лайф рассказывал, как девушка из Москвы свела с ума даже иностранцев, и всё благодаря предельно откровенному косплею. Свои образы Жанна готовит так дотошно, что, сравнивая результат с оригиналом, различия можно найти разве что с большим трудом. Также она признаётся, что обожает откровенные кадры, ведь женское тело, по её мнению, прекрасно подходит для творческих целей.

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