15 работ косплеерши, которая не беспокоится о костюмах, ведь она может их просто нарисовать
Модель и художница из Канады Кей Пайк — настоящая звезда среди любителей косплея. Девушка сделала себе имя на стримах, во время которых она в режиме прямого включения прямо на себе рисует образы персонажей поп-культуры. Больше всего девушка обожает перевоплощаться в героев оригинальных комиксов, но не обходит стороной и фильмы с попсовыми сериалами. В подборке ниже — 15 самых впечатляющих работ девушки.
C-3PO из франшизы "Звёздных войн"
Джокер из одноимённого фильма 2019 года
Небула из вселенной Marvel
Джин Грей из вселенной Marvel Comics
Леди Дэдпул из вселенной Marvel Comics
Аквамен из вселенной DC Comics
"Железный человек, модель MK85"
Демогоргон из сериала "Очень странные дела"
Харли Квинн из вселенной DC Comics
Женщина-кошка из вселенной DC Comics
Супергёрл из вселенной DC Comics
Фриза из манги "Жемчуг дракона"
Зелёный Фонарь из вселенной DC Comics
Робин из вселенной DC Comics
Человек-паук из вселенной Marvel
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