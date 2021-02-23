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15 работ косплеерши, которая не беспокоится о костюмах, ведь она может их просто нарисовать

Модель и художница из Канады Кей Пайк — настоящая звезда среди любителей косплея. Девушка сделала себе имя на стримах, во время которых она в режиме прямого включения прямо на себе рисует образы персонажей поп-культуры. Больше всего девушка обожает перевоплощаться в героев оригинальных комиксов, но не обходит стороной и фильмы с попсовыми сериалами. В подборке ниже — 15 самых впечатляющих работ девушки.

23 февраля 2021, 07:00

Фото © Instagram / kaypikefashion

C-3PO из франшизы "Звёздных войн"

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Джокер из одноимённого фильма 2019 года

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Небула из вселенной Marvel

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Джин Грей из вселенной Marvel Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Леди Дэдпул из вселенной Marvel Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Аквамен из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

"Железный человек, модель MK85"

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Демогоргон из сериала "Очень странные дела"

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Харли Квинн из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Женщина-кошка из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Супергёрл из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фриза из манги "Жемчуг дракона"

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Зелёный Фонарь из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Робин из вселенной DC Comics

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Человек-паук из вселенной Marvel

Фото © Instagram / kaypikefashion

Фото © Instagram / kaypikefashion

Девушка из Москвы свела с ума даже иностранцев, и всё благодаря предельно откровенному косплею

Девушка из Москвы свела с ума даже иностранцев, и всё благодаря предельно откровенному косплею

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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