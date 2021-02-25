В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы — За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом ещё никто не знает. Внизу идет приём, идёт работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь", — подчеркнул он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".