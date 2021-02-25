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В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео

На месте работают представители СБУ Украины.

25 февраля 2021, 18:26

Обыски в офисе партии Виктора Медведчука в Киеве. Видео © Telegram / Skabeeva

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что силовики проводят задержания и обыски в киевском офисе партии.

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"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы — За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом ещё никто не знает. Внизу идет приём, идёт работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь", — подчеркнул он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, нардеп уточнил, что происходящее в Незалежной является "агонией режима, который проиграл, предал страну, народ". По словам Кивы, общее число задержанных — девять человек.

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Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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