В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России
Ранее верховный представитель ЕС заявил о возможности расширения ограничительных мер для РФ.
Фото © DPA / ТАСС
Санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, не возымеют никакого эффекта. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Однако он отметил, что ЕС и ФРГ должны продолжать требовать от РФ соблюдения принципа верховенства права.
"Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", — цитирует его слова немецкое издание DPA.
Кречмер также заявил, что санкции необходимо отменять. По его словам, уже в апреле, если ситуация с ковидом будет нормальной, сможет посетить Москву. В ходе этого визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей.
Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.
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