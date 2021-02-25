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В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России

Ранее верховный представитель ЕС заявил о возможности расширения ограничительных мер для РФ.

25 февраля 2021, 19:10
<p>Фото © DPA / ТАСС</p>

Фото © DPA / ТАСС

Санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, не возымеют никакого эффекта. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Однако он отметил, что ЕС и ФРГ должны продолжать требовать от РФ соблюдения принципа верховенства права.

"Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", — цитирует его слова немецкое издание DPA.

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Кречмер также заявил, что санкции необходимо отменять. По его словам, уже в апреле, если ситуация с ковидом будет нормальной, сможет посетить Москву. В ходе этого визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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