В Германии раскритиковали санкции Евросоюза против России

Санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, не возымеют никакого эффекта. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Однако он отметил, что ЕС и ФРГ должны продолжать требовать от РФ соблюдения принципа верховенства права.

"Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", — цитирует его слова немецкое издание DPA.

Кречмер также заявил, что санкции необходимо отменять. По его словам, уже в апреле, если ситуация с ковидом будет нормальной, сможет посетить Москву. В ходе этого визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей.

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