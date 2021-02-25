Полмиллиона долларов за возвращение собак: бандиты похитили бульдогов Леди Гаги, расстреляв её помощника
Одному питомцу удалось сбежать от злоумышленников.
Фото © Instagram / ladygaga
В Лос-Анджелесе неизвестные несколько раз выстрелили в выгульщика собак популярной американской певицы Леди Гаги, после чего похитили животных. Об этом сообщает издание TMZ.
Известно, что пострадавший выгуливал питомцев артистки Коджи, Мисс Азию и Густава. Во время прогулки на мужчину напали злоумышленники, ранили и забрали собак. Их добычей стали два французских бульдога, третий питомец сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу.
При этом пока не ясно, были ли целью грабителей питомцы именно Леди Гаги. Французские бульдоги являются довольно популярной и дорогой породой. Их стоимость доходит до трёх тысяч долларов, однако цена собаки с хорошей родословной может достигать и десяти тысяч долларов.
Сама Леди Гага очень расстроилась после случившегося, она пообещала заплатить 500 тысяч долларов за возврат её домашних питомцев, указывает портал.
А в январе Леди Гага в образе Юлии Тимошенко исполнила гимн США на инаугурации президента страны Джо Байдена.
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