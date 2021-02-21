15 расплакавшихся хозяев, которые всё-таки встретились со своими собаками спустя годы после пропажи
Пропажа питомца — худший кошмар любого владельца собаки. И хоть найти животное в городе — невыполнимая задача, есть и счастливые истории. И неважно, что иногда на поиски уходят целые годы. В подборке ниже — 15 доказательств этому.
"Твикс пропадал два года, и его владелица уже подумала, что он погиб. Но благодаря микрочипу они воссоединились!"
Кадры из видео © Facebook / mcacshelter
"Никогда не теряйте надежды. Я не потерял и после четырёх лет разлуки в разных концах страны. Мы снова вместе"
Фото © Facebook / mike.plas.5
"Пропавшая собака воссоединилась с семьёй шесть лет спустя. Этого малыша украли со двора дома его семьи в четырёх тысячах километров от места, где его нашли"
Кадры из видео © Facebook / browardhumane
"После 20 долгих месяцев жизни в национальном лесу Тахо Мерфи вернулся домой"
Фото © Facebook / Erin Rotondi Braun
"Потерявшись на целых шесть лет, Алекс всё-таки воссоединился со своей семьёй"
Кадры из видео © Facebook / YOUR Humane Society SPCA
"Воссоединение Роско со своим хозяином спустя три года"
Фото © Facebook / wcjcas
"Десять лет назад у этой семьи исчезла собака. Спустя десять лет они её нашли!"
Фото © triblive.com
"В 2011 году после переезда Чамп сбежал из нового дома. Спустя семь лет он всё-таки вернулся"
Фото © Facebook / manuel.vejar.967
"Семья во Флориде воссоединилась с пропавшей собакой после трёх лет поисков. Их собаку Беллу нашли в приюте для животных в Нью-Джерси"
Фото © Facebook / WE FOUND BELLA the DOG
"После шести с половиной лет жизни на улице Бонни воссоединилась со своей любимой семьёй"
Фото © Facebook / TerringtonVets
"Собака-спасатель по имени Хани воссоединилась со своей хозяйкой после семилетней разлуки"
"Ротвейлер Дюк впервые встречает своего хозяина после восьми лет жизни на улице и в приюте"
Фото © Facebook / Miami Herald
"Боксёру Бузеру понадобилось девять лет на то, чтобы вернуться к своей семье"
Фото © Facebook / Foothills Animal Shelter
Но иногда и нескольких дней хватает для чувственного воссоединения с пропавшим псом. Джинжер убежал на несколько недель, но его хозяйка встретила его, словно пёс отсутствовал долгие годы"
Фото © Facebook / 374756619256467
"Мой друг нашёл свою пропавшую собаку через два дня разлуки. Это их первая фотография после воссоединения"
Фото © Reddit / crisolice
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
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