15 расплакавшихся хозяев, которые всё-таки встретились со своими собаками спустя годы после пропажи

"Твикс пропадал два года, и его владелица уже подумала, что он погиб. Но благодаря микрочипу они воссоединились!"

Кадры из видео © Facebook / mcacshelter

"Никогда не теряйте надежды. Я не потерял и после четырёх лет разлуки в разных концах страны. Мы снова вместе"

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"Пропавшая собака воссоединилась с семьёй шесть лет спустя. Этого малыша украли со двора дома его семьи в четырёх тысячах километров от места, где его нашли"

Кадры из видео © Facebook / browardhumane

"После 20 долгих месяцев жизни в национальном лесу Тахо Мерфи вернулся домой"

Фото © Facebook / Erin Rotondi Braun

"Потерявшись на целых шесть лет, Алекс всё-таки воссоединился со своей семьёй"

Кадры из видео © Facebook / YOUR Humane Society SPCA

"Воссоединение Роско со своим хозяином спустя три года"

Фото © Facebook / wcjcas

"Десять лет назад у этой семьи исчезла собака. Спустя десять лет они её нашли!"

"В 2011 году после переезда Чамп сбежал из нового дома. Спустя семь лет он всё-таки вернулся"

Фото © Facebook / manuel.vejar.967

"Семья во Флориде воссоединилась с пропавшей собакой после трёх лет поисков. Их собаку Беллу нашли в приюте для животных в Нью-Джерси"

Фото © Facebook / WE FOUND BELLA the DOG

"После шести с половиной лет жизни на улице Бонни воссоединилась со своей любимой семьёй"

Фото © Facebook / TerringtonVets

"Собака-спасатель по имени Хани воссоединилась со своей хозяйкой после семилетней разлуки"

Фото © Facebook / City of San Antonio Animal Care Services

"Ротвейлер Дюк впервые встречает своего хозяина после восьми лет жизни на улице и в приюте"

Фото © Facebook / Miami Herald

"Боксёру Бузеру понадобилось девять лет на то, чтобы вернуться к своей семье"

Фото © Facebook / Foothills Animal Shelter

Но иногда и нескольких дней хватает для чувственного воссоединения с пропавшим псом. Джинжер убежал на несколько недель, но его хозяйка встретила его, словно пёс отсутствовал долгие годы"

Фото © Facebook / 374756619256467

"Мой друг нашёл свою пропавшую собаку через два дня разлуки. Это их первая фотография после воссоединения"

Фото © Reddit / crisolice

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.

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