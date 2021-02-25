Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео

Самарский лихач сбил сотрудника ДПС. Видео © Соцсети

20 февраля в Самаре автомобилист на скорости сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. Момент тарана лихачом дэпээсника попал на видео.

Всё случилось на Южном шоссе в районе поста ДПС. Один из сотрудников ГИБДД попытался остановить отечественную легковушку, которая явно превысила скорость. Однако водитель "четырнадцатой" это требование проигнорировал и рванул мимо. В этот момент неподалёку за движением на дороге следил другой полицейский. Нарушителя не остановила даже живая преграда, и он, не сбавляя скорость, сбил инспектора ДПС и поехал дальше. Чтобы остановить нарушителя, полицейским даже пришлось открыть стрельбу по его автомобилю.

На ролике, который опубликовали очевидцы в социальных сетях, после наезда постового подбросило в воздух, а затем откинуло в сторону. После ДТП водитель легковушки скрылся в неизвестном направлении, а пострадавшего патрульного госпитализировали.

Как позднее сообщили в ГУ МВД по Самарской области, лихача уже задержали. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний Сурен Усоян, в отношении которого правоохранители в настоящий момент проводят проверку. В ведомстве также добавили, что пострадавший сотрудник ГИБДД сейчас находится в больнице с переломом бедра, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф показал видео, где пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двоих подростков в Улан-Удэ и даже не притормозил.

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