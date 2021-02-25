"Страницу взломали": Милана Тюльпанова опровергла информацию об отравлении
Она поблагодарила всех, кто переживал за неё.
Информация об отравлении Миланы Тюльпановой оказалась недостоверной, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова сообщила в сториз "Инстаграма" о том, что её страницу взломали.
"Ребят, я в порядке. Вчера у меня взломали страницу, и очень жаль, что близкие люди решили на этом похайпить. Спасибо всем, кто переживал", — написала девушка.
Напомним, в "Инстаграме" Тюльпановой появились сообщения о том, что девушка находится в реанимации после попытки суицида, что сильно встревожило её поклонников. Ранее информацию о том, что страница Тюльпановой была взломана, Лайфу подтвердила её пиар-помощница. Её брат также удивился этим сообщениям, заявив, что это ложь.
Выбор редакции
"Мне стыдно за то, что сейчас происходит": Брат опроверг информацию об отравлении Миланы Тюльпановой
Под Саратовом учитель накормил детей хлоркой вместо витаминок, шестеро попали в больницу
"Как заноза": Шеф-повар Ивлев назвал причины ухода от жены с двумя детьми
На Украине заявили о блокировке "российских ботоферм", создававших панические настроения у жителей
В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством
Комментариев: 0