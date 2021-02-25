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"Страницу взломали": Милана Тюльпанова опровергла информацию об отравлении

Она поблагодарила всех, кто переживал за неё.

25 февраля 2021, 21:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/milana_tulpanova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milana_tulpanova</a></p>

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Информация об отравлении Миланы Тюльпановой оказалась недостоверной, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова сообщила в сториз "Инстаграма" о том, что её страницу взломали.

"Ребят, я в порядке. Вчера у меня взломали страницу, и очень жаль, что близкие люди решили на этом похайпить. Спасибо всем, кто переживал", — написала девушка.

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Милана Тюльпанова бросила своего парня сразу после свадьбы на Мальдивах, узнав о его тёмном прошлом

Милана Тюльпанова бросила своего парня сразу после свадьбы на Мальдивах, узнав о его тёмном прошлом

Напомним, в "Инстаграме" Тюльпановой появились сообщения о том, что девушка находится в реанимации после попытки суицида, что сильно встревожило её поклонников. Ранее информацию о том, что страница Тюльпановой была взломана, Лайфу подтвердила её пиар-помощница. Её брат также удивился этим сообщениям, заявив, что это ложь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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