Последний на выход: "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Кошмарный евросезон для российских клубов официально завершён. "Краснодар" был последним представителем нашей страны в Лиге Европы, в 1/16 финала турнира "быки" не справились с загребским "Динамо". Первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу хорватов, во втором динамовцы снова были лучше и выиграли 1:0. Единственный мяч в ответной встрече был забит после коллективной ошибки игроков "Краснодара".