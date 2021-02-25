Последний на выход: "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" и вылетел из Лиги Европы
За 26 матчей российские клубы одержали всего одну победу.
Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
Кошмарный евросезон для российских клубов официально завершён. "Краснодар" был последним представителем нашей страны в Лиге Европы, в 1/16 финала турнира "быки" не справились с загребским "Динамо". Первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу хорватов, во втором динамовцы снова были лучше и выиграли 1:0. Единственный мяч в ответной встрече был забит после коллективной ошибки игроков "Краснодара".
Кабелла с Кайо привезли гол в ворота молодого Агкацева 😫— Матч ТВ (@MatchTV) February 25, 2021
Теперь «Краснодару» нужно забить три за один тайм. Верим 💪https://t.co/Bxe1Gy1Keq pic.twitter.com/lpeALNZ43V
Таким образом, победа "Краснодара" над "Ренном" на групповой стадии Лиги чемпионов так и осталась единственной для российских команд в этом евросезоне. В остальных 25 встречах "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" играли вничью или проигрывали. До весны "дожили" только "быки", да и те уступили в первом же раунде плей-офф Лиги Европы.
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