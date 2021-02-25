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"Как заноза": Шеф-повар Ивлев назвал причины ухода от жены с двумя детьми

В их совместной жизни не всегда находились возможности высказаться и опустошиться.

25 февраля 2021, 22:16

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, что к расставанию с бывшей супругой, с которой они прожили в браке 20 лет и родили двоих детей, привело накопившееся недопонимание.

"Люди разные. Я один, она другая. Люди проверяются как друзья в сложных ситуациях. К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала. И финансовые, в том числе", — сказал Ивлев в эфире ютуб-шоу "Алёна, блин!".

Шеф-повар уточнил, что в их жизни случались моменты, которые "как заноза остаются и начинают капать, капать" — и в конечном итоге растут. И возможность высказаться и опустошить всё это есть не всегда. В конечном счёте они с супругой поняли, что эту историю пора заканчивать.

Ивлев также отметил, что его 20-летний сын прекрасно понимал, к чему ведут отношения родителей. Его новая избранница отлично ладит с детьми телеведущего, однако экс-супруга "очень возражает" по этому поводу.

Телеведущий Ивлев в День всех влюблённых женился на девушке, ради которой бросил семью

Телеведущий Ивлев в День всех влюблённых женился на девушке, ради которой бросил семью

Напомним, о разводе Константина Ивлева с женой стало известно в марте 2020 года. Пара не смогла поделить семилетнюю дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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