Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе
Марсоход приземлился на Красную планету 18 февраля.
Фото © ESA
Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял место посадки ровера Perseverance, его парашюта, теплозащитного экрана и посадочной ступени в районе кратера Езеро на Марсе.
Данный снимок с указанием мест посадки и подписями объектов опубликован на сайте Европейского космического агентства.
"Орбитальный аппарат ЕSA "Роскосмоса" обнаружил марсоход NASA Mars 2020 Perseverance вместе с его парашютом, тепловым экраном и спусковой ступенью", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что данные снимки были сделаны 23 февраля. Сам аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.
Добавим, что ближайший месяц уйдёт на проверку всех систем Perseverance, после чего он выдвинется на изучение пород на дне кратера Езеро. В это же время учёные планируют запустить первый марсианский вертолёт Ingenuity, если он пройдёт все предполётные проверки.
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