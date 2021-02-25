Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

Добавим, что ближайший месяц уйдёт на проверку всех систем Perseverance, после чего он выдвинется на изучение пород на дне кратера Езеро. В это же время учёные планируют запустить первый марсианский вертолёт Ingenuity, если он пройдёт все предполётные проверки.