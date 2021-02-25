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Категорий: 18

Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

Марсоход приземлился на Красную планету 18 февраля.

25 февраля 2021, 22:21
<p>Фото © <a href="https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_orbiter_images_Perseverance_at_landing_site" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ESA</a></p>

Фото © ESA

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял место посадки ровера Perseverance, его парашюта, теплозащитного экрана и посадочной ступени в районе кратера Езеро на Марсе.

Данный снимок с указанием мест посадки и подписями объектов опубликован на сайте Европейского космического агентства.

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"Орбитальный аппарат ЕSA "Роскосмоса" обнаружил марсоход NASA Mars 2020 Perseverance вместе с его парашютом, тепловым экраном и спусковой ступенью", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что данные снимки были сделаны 23 февраля. Сам аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

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Добавим, что ближайший месяц уйдёт на проверку всех систем Perseverance, после чего он выдвинется на изучение пород на дне кратера Езеро. В это же время учёные планируют запустить первый марсианский вертолёт Ingenuity, если он пройдёт все предполётные проверки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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