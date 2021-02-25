В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством
Предположительно, это могло произойти из-за продолжавшейся болезни.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В подмосковном Подольске 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Как сообщает "Лента.ру", это произошло на глазах у правоохранителей.
По словам собеседника издания, мальчик долгое время болел сахарным диабетом. Чтобы уговорить его пройти медобследование, мать решила обратиться к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних. Примерно в это время мальчик смог украсть ключи от сейфа с оружием.
В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели подростка и выясняют все причины ЧП. Предположительно, мальчик решил покончить с собой именно на почве продолжавшейся болезни.
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