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В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством

Предположительно, это могло произойти из-за продолжавшейся болезни.

25 февраля 2021, 22:52

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В подмосковном Подольске 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Как сообщает "Лента.ру", это произошло на глазах у правоохранителей.

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По словам собеседника издания, мальчик долгое время болел сахарным диабетом. Чтобы уговорить его пройти медобследование, мать решила обратиться к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних. Примерно в это время мальчик смог украсть ключи от сейфа с оружием.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели подростка и выясняют все причины ЧП. Предположительно, мальчик решил покончить с собой именно на почве продолжавшейся болезни.

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Ранее сообщалось, что геймер зарезал киберспортсменку и разослал в соцсетях видео её окровавленного трупа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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