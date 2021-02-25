Геймер зарезал киберспортсменку и разослал в соцсетях видео её окровавленного трупа
По словам брата преступника, после парень собирался покончить с собой, однако передумал и решил сдаться полиции.
18-летнего геймера Гильерме Алвеса Косту арестовали в Сан-Паулу, Бразилия, по обвинению в убийстве 19-летней киберспортсменки Ингрид Оливейры Буэно да Силвы. Парень чудовищно расправился с девушкой, а затем, смеясь, снял на видео труп в залитой кровью комнате. Ролик он отправил в Ватсапе своим коллегам.
Видео © Facebook / Diário do Tauá e Região
После преступник снял ещё одно видео, где заверил, что всё произошедшее — правда, пишет Mirror. А потом отправил письмо, где рассказал о своей ненависти к женщинам, усталости от жизни и отсутствии целей. Полицейским при задержании он признался, что убил девушку, потому что так захотел, и считает себя психически здоровым. При этом парень улыбался на камеру.
Думаете, это чернила или видео отредактировано? Нет, это не так. Я действительно её убил, понятно?
Фото © Twitter / CrimesReais. Скриншот © Facebook / Diário do Tauá e Região
Отмечается, что Гильерме специально познакомился с Ингрид в Интернете месяц назад. Девушка выступала в дисциплине Call of Duty: Mobile. Парень две недели планировал жестокую расправу и даже написал 52-страничную книгу, где объяснял свои мотивы. Семья преступника в шоке, а убитая горем мама рассказала, что тот всегда был хорошим парнем и они с Ингрид казались друзьями.
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