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Категорий: 18

Геймер зарезал киберспортсменку и разослал в соцсетях видео её окровавленного трупа

По словам брата преступника, после парень собирался покончить с собой, однако передумал и решил сдаться полиции.

25 февраля 2021, 14:43

Фото © Twitter / CrimesReais

18-летнего геймера Гильерме Алвеса Косту арестовали в Сан-Паулу, Бразилия, по обвинению в убийстве 19-летней киберспортсменки Ингрид Оливейры Буэно да Силвы. Парень чудовищно расправился с девушкой, а затем, смеясь, снял на видео труп в залитой кровью комнате. Ролик он отправил в Ватсапе своим коллегам.

Видео © Facebook / Diário do Tauá e Região

После преступник снял ещё одно видео, где заверил, что всё произошедшее — правда, пишет Mirror. А потом отправил письмо, где рассказал о своей ненависти к женщинам, усталости от жизни и отсутствии целей. Полицейским при задержании он признался, что убил девушку, потому что так захотел, и считает себя психически здоровым. При этом парень улыбался на камеру.

Фото © Twitter / CrimesReais

Фото © Twitter / CrimesReais

Думаете, это чернила или видео отредактировано? Нет, это не так. Я действительно её убил, понятно?

Гильерме Алвес Коста

Фото © Twitter / CrimesReais. Скриншот © Facebook / Diário do Tauá e Região

Фото © Twitter / CrimesReais. Скриншот © Facebook / Diário do Tauá e Região

Отмечается, что Гильерме специально познакомился с Ингрид в Интернете месяц назад. Девушка выступала в дисциплине Call of Duty: Mobile. Парень две недели планировал жестокую расправу и даже написал 52-страничную книгу, где объяснял свои мотивы. Семья преступника в шоке, а убитая горем мама рассказала, что тот всегда был хорошим парнем и они с Ингрид казались друзьями.

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Муж, столкнувший беременную жену с обрыва после романтического селфи, вернулся туда за новым фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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