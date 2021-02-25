На Украине заявили о блокировке "российских ботоферм", создававших панические настроения у жителей
В ходе обысков была изъята компьютерная техника и почти 900 сим-карт.
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Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке "ботоферм", которые якобы курировались российскими спецслужбами. Об этом сообщается в официальном аккаунте СБУ в "Фейсбуке".
"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве", — говорится в сообщении.
Ведомство считает, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты в социальных сетях и общедоступных ресурсах через российскую веб-платформу. С помощью этих аккаунтов, по мнению СБУ, преступники распространяли недостоверную информацию о ситуации в стране, дискредитировали власть и сеяли панические настроения. Также боты сообщали о "псевдоминировании объектов инфраструктуры региона".
Украинские спецслужбы уже провели обыски, изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов мобильных операторов. Сим-карты принадлежали как российским, так и украинским операторам связи.
Ранее власти Украины заблокировали ряд телеграм-каналов и ограничили работу около 400 сайтов, среди которых РБК, "Живой журнал" и ресурсы о криптовалюте.
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