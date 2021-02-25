Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине заявили о блокировке "российских ботоферм", создававших панические настроения у жителей

В ходе обысков была изъята компьютерная техника и почти 900 сим-карт.

25 февраля 2021, 23:04

Фото © Pixabay

Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке "ботоферм", которые якобы курировались российскими спецслужбами. Об этом сообщается в официальном аккаунте СБУ в "Фейсбуке".

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве", — говорится в сообщении.

Украина выразила протест России из-за нападения на охранника генконсульства в Петербурге

Украина выразила протест России из-за нападения на охранника генконсульства в Петербурге

Ведомство считает, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты в социальных сетях и общедоступных ресурсах через российскую веб-платформу. С помощью этих аккаунтов, по мнению СБУ, преступники распространяли недостоверную информацию о ситуации в стране, дискредитировали власть и сеяли панические настроения. Также боты сообщали о "псевдоминировании объектов инфраструктуры региона".

Украинские спецслужбы уже провели обыски, изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов мобильных операторов. Сим-карты принадлежали как российским, так и украинским операторам связи.

На Украине предложили ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

На Украине предложили ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Ранее власти Украины заблокировали ряд телеграм-каналов и ограничили работу около 400 сайтов, среди которых РБК, "Живой журнал" и ресурсы о криптовалюте.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы движемся в правильном направлении": Байден сообщил, что вакцинация от ковида в США идёт с опережением графика

сегодня в 21:57

В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео

сегодня в 18:26

Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

сегодня в 22:21

Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому

сегодня в 22:39

В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством

сегодня в 22:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1