Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Америка вернулась": Новый постпред США при ООН назвала страну незаменимой в продвижении мира

Она также выразила надежду, что будет продолжена работа с союзниками и партнёрами Вашингтона.

25 февраля 2021, 23:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о "возвращении Америки" и назвала страну незаменимым институтом в области обеспечения мира и безопасности.

СМИ: США планируют вернуться в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя

СМИ: США планируют вернуться в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя

"Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась, и Америка вернулась", — заявила Гринфилд, процитировав речь Джо Байдена во время инаугурации.

По её словам, Штаты знают, что надо делать во всех вопросах — от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на продолжение работы со своими союзниками.

Российский дипломат в ООН резко ответил немецкому коллеге на заявление о "нарушении" прав человека в Крыму

Российский дипломат в ООН резко ответил немецкому коллеге на заявление о "нарушении" прав человека в Крыму

При этом она не стала общаться с журналистами, которые пытались ей задать самые разные вопросы. Всё её выступление после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заняло около трёх минут.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США по приказу Байдена нанесли удар по объектам ВС Ирана в Сирии

сегодня в 00:17

Очередной конфуз Псаки: представитель Белого дома не смогла выговорить название Минздрава США — видео

вчера в 23:22

Политолог рассказал о "громадной ошибке" Украины из-за "Северного потока — 2"

вчера в 23:57

"Вы удерживаете меня силой": Инстасамка обматерила водителя такси и разбила стекло машины — видео

сегодня в 00:07

Успех придёт в первые часы: польское издание представило сценарий возможной войны России и НАТО

вчера в 23:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1