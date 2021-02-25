"Америка вернулась": Новый постпред США при ООН назвала страну незаменимой в продвижении мира
Она также выразила надежду, что будет продолжена работа с союзниками и партнёрами Вашингтона.
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Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о "возвращении Америки" и назвала страну незаменимым институтом в области обеспечения мира и безопасности.
"Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась, и Америка вернулась", — заявила Гринфилд, процитировав речь Джо Байдена во время инаугурации.
По её словам, Штаты знают, что надо делать во всех вопросах — от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на продолжение работы со своими союзниками.
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При этом она не стала общаться с журналистами, которые пытались ей задать самые разные вопросы. Всё её выступление после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заняло около трёх минут.
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