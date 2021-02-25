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"Понюхали углекислого газа": Россияне не смогли вылететь из Турции из-за поломки самолёта — видео

Часть из них отправилась на родину другим рейсом, однако 14 человек оказались брошенными.

25 февраля 2021, 23:39

Российские туристы не смогли вылететь на родину из-за поломки самолёта. Видео © Instagram / plekhanova_olya

Российские туристы не смогли вовремя вылететь из турецкой Антальи в Екатеринбург из-за поломки самолёта авиакомпании Royal Flight. Как рассказали сами пассажиры, после посадки и включения двигателей в салоне резко запахло гарью, сообщает издание 74.ru.

"В самолёт нас погрузили уже в 17:30, он поехал — и завоняло выхлопами жёстко. После того как мы понюхали углекислого газа, пилот сказал, что возникли технические неисправности и самолёт будет отбуксирован на стоянку. Двигатель сейчас разобрали, что-то с ним не так точно", — рассказала пассажирка Ольга.

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Их продержали в аэропорту более трёх часов. В итоге некоторые пассажиры смогли вылететь на родину другим рейсом. Его прибытие в екатеринбургский аэропорт Кольцово ожидается в 5:30 (3:30 мск). Однако ещё 14 пассажиров остались в Турции. Когда ожидается их вылет, неизвестно.

При этом, как рассказала пассажирка Надежда, представители авиакомпании пообещали разместить их в отеле, где они должны были переночевать, однако "вывели в холл аэропорта и оставили". Воды, питания и отеля путешественники не дождались. За помощью они обратились по экстренному номеру консульства России в Анталье, однако в дипмиссии им ответили, что не могут помочь, и посоветовали обращаться в суд.

"У нас нет представления, где нам размещаться, жить, перемещаться по городу и когда мы сможем вернуться домой. Мы шесть часов сидим без еды и воды", — рассказала Наталья изданию E1.ru.

Ранее Лайф сообщал, что собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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